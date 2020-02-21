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Два человека погибло в сгоревшем доме в Хакасии

Главная Происшествия
Абакан
11:23 21 Февраля 2020
пожар, мчс, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной пожар с человеческими жертвами произошел в Сибири. На этот раз ЧП случилось в Республике Хакасия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Частный дом сгорел в деревне Калы Бейского района региона в ночь на 21 февраля. Когда пожарные прибыли на место, здание пылало уже по всей площади, частично обрушилась кровля.

«Внутри пожарные обнаружили погибших 80-летнюю женщину и 88-летнего мужчину. Причину пожара и обстоятельства гибели выясняют следственные органы», - рассказали в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

Всего, по данным ведомства, за прошедшие сутки в Хакасии было зарегистрировано восемь пожаров. С начала года их число выросло до 215.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

 

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