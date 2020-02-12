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В хакасском минстрое потушили пожар

Главная Происшествия
Абакан
14:09 12 Февраля 2020
министерство, пожар, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня пожарным в Абакане пришлось тушить пожар в здании, где размещается министерство строительства и ЖКХ Республики Хакасия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Возгорание произошло в середине дня, поэтому была организована эвакуация из здания около 160 человек.

Пожар в здании на ул. Щетинкина,18 был локализован 11:10, а полностью потушен в 12:27. Для выполнения этой задачи главное управление МЧС по Республике Хакасия задействовало 49 человек и 13 единиц техники.

По данным пресс-службы республиканского правительства, площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара еще не выяснены.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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