Шторм в Хакасии сорвал крыши и обесточил поселки

В Хакасии устраняют последствия шторма. Сильнее всего он ударил по Ширинскому району республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Ширинском районе ветер повредил кровли зданий в нескольких населенных пунктах. По данным сайта правительства региона, пострадали семь школ, два дома культуры, два детских сада, два административных здания и аграрный техникум. Пострадавших нет, а размер ущерба пока не подсчитан.

Кроме того, вчера без электроснабжения остался 21 населенный пункт. Они расположены, помимо Ширинского, в Боградском, Орджоникидзевском и Усть-Абаканском районах.

Сегодня в Хакасии сохраняется ветер с порывами до 15-20 м/с. Ему сопутствуют мокрый снег и гололедица.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия