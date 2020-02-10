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Шторм в Хакасии сорвал крыши и обесточил поселки

Главная Происшествия
Абакан
13:06 10 Февраля 2020
ветер, здания, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии устраняют последствия шторма. Сильнее всего он ударил по Ширинскому району республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Ширинском районе ветер повредил кровли зданий в нескольких населенных пунктах. По данным сайта правительства региона, пострадали семь школ, два дома культуры, два детских сада, два административных здания и аграрный техникум. Пострадавших нет, а размер ущерба пока не подсчитан.

Кроме того, вчера без электроснабжения остался 21 населенный пункт. Они расположены, помимо Ширинского, в Боградском, Орджоникидзевском и Усть-Абаканском районах.

Сегодня в Хакасии сохраняется ветер с порывами до 15-20 м/с. Ему сопутствуют мокрый снег и гололедица.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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