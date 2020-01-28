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Глава района в Хакасии получил условный срок за нападение на корреспондента «Вести 24»

Главная Происшествия
Абакан
17:23 28 Января 2020
глава, приговор, журналисты
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев получил два года условно за нападение на журналиста. О приговоре, вынесенном городским судом Черногорска сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Он приговорен к двум годам условно», - подтвердили ТАСС в суде, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае 2019 года Сергей Зайцев в своем кабинете опрокинул на пол корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Это произошло после того, как журналист спросил, почему жители республики, пострадавшие от степных пожаров в 2015 году, по-прежнему живут в тяжелых условиях. Обвинение главе района было предъявлено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста).

Сергей Зайцев руководит Ширинским районом с 2007 года.

Фото: сайт администрации Ширинского района

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