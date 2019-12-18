В Хакасии умер живший на лестничной площадке пенсионер

В Абакане скончался 73-летний пенсионер, который вынужден был жить в подъезде жилого дома. Следственные органы занимаются проверкой обстоятельств случившегося, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее мужчина проживал в одной из квартир этого подъезда вместе со своей сожительницей, но после ее смерти родственники женщины попросили пенсионера покинуть квартиру. Вскоре он вернулся и жил на площадке подъезда.

«После обращения жителей дома пенсионеру была оказана помощь в сборе пакета документов, однако своевременно мужчине временное жилье не было предоставлено по причине необходимости соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, для помещения граждан в социальные учреждения», - говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Республике Хакасия.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой легочно-сердечной недостаточности.

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