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Пожар в Хакасии уничтожил десятки животных

Главная Происшествия
Абакан
12:07 9 Декабря 2019
пожар, животные, ферма
Автор: Sibnovosti.ru
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Десятки животных погибло в результате пожара в Республике Хакасия. Он случился на территории частного фермерского хозяйства в Алтайском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар вспыхнул утром в минувшую субботу. По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, когда пожарные прибыли на место, большая часть кошары уже была уничтожена огнем. Площадь пожара, который распространяли сильные порывы ветра, достигла 1,5 тыс. кв. м.

«В результате пожара погибли семь лошадей, 16 коров и 20 овец», - подсчитали спасатели.

Причину ЧП устанавливают органы дознания.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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