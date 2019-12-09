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В Хакасии спасавшего щенка главу района сбил автомобиль

Главная Происшествия
Абакан
09:16 9 Декабря 2019
дтп, глава, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Бейского района Хакасии Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Его сбили автомобиль, когда чиновник пытался помочь щенку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье. 33-летний Иннокентий Стряпков вел свой автомобиль по трассе Саяногорск – Калы – Бея.

«На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на Иннокентия Стряпкова», - описывает ситуацию сайт правительства Республики Хакасия.

По данным республиканских властей, глава района был госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу с травмой головы и сотрясением мозга. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Иннокентий Стряпков был избран главой Бейского района в апреле 2019 года. До этого он возглавлял Бейский сельсовет.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

 

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