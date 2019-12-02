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Хакасский министр получил в ДТП травму позвоночника

Главная Происшествия
Абакан
16:23 2 Декабря 2019
дтп, министр, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Хакасские чиновники попали в ДТП. В их числе, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Труфанов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла на территории Кемеровской области. В служебном автомобиле кроме министра находилось еще три человека. Они возвращались в Хакасию из командировки в Новосибирск.

«Автомобиль уходил от столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, в результате чего оказался на обочине… Сергей Труфанов и начальник отдела развития животноводства министерства Евгений Швайгерт получили травмы позвоночника и были доставлены в больницу города Топки Кемеровской области. Их состояние оценивается как стабильное», - сообщил сайт правительства Хакасии.

По данным республиканских властей, из больницы в городе Топки пострадавших отправили в клинику в Кемерове. В скором времени их планируется перевезти в республиканскую больницу им. Ремишевской в Хакасии на вертолете санитарной авиации. Сергей Труфанов руководит минисельхозом с 2015 года.

Напомним, сегодня в Беловском районе Кузбасса столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи. В результате этой аварии пострадало семь человек.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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