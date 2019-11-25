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В Хакасии хищники вырезали отару овец

Главная Происшествия
Абакан
17:58 25 Ноября 2019
волки, сельское хозяйство, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
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Различные ведомства в Республике Хакасия пытаются установить, какие именно хищники напали на отару овец в крестьянском фермерском хозяйстве в районе поселка Заря Усть-Абаканского района. Погибло более 80 животных, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Несколько хищников проникло в загон ночью. Нанесенный ими урон оказался колоссальным. 73 овцы нашли погибшими. Еще 11 оставались живы, но спасти их не удалось.

«От ближайшей таежной местности в районе аала Чарков до поселка Заря примерно 60-80 км. И на всем этом пути встречаются фермерские хозяйства. Однако никаких известий о нападении волков в той местности мы не получали. Я думаю, это бродячие собаки», - приводит сайт правительства республики комментарий первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Башкова.

Но местные жители говорят о том, что во время ночной резни собаки фермерского хозяйства молчали, чего не могло бы быть, если бы напали собаки.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Республики Хакасия

 

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