В Приисковом погиб турист на снегоходе

В поселке Приисковый в Хакасии погиб турист. Об этом сообщается в социальных сетях.

По словам очевидцев, 22 ноября мужчина сорвался со снежного козырька, его придавило снегоходом. Туриста пытались спасти, но реанимационные мероприятия не помогли. Мужчина скончался.

Напомним, в начала ноября при сходе лавины в Приисковом также умер турист. Во время катания на снегоходах на двоих мужчин обрушилась снежная масса, оба оказались под снегом. Один из пострадавших сумел выбраться, а тело 32-летнего мужчины нашли волонтеры без признаков жизни.