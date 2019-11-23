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В Приисковом погиб турист на снегоходе

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Абакан
12:09 23 Ноября 2019
происшествия, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В поселке Приисковый в Хакасии погиб турист. Об этом сообщается в социальных сетях. 

По словам очевидцев, 22 ноября мужчина сорвался со снежного козырька, его придавило снегоходом. Туриста пытались спасти, но реанимационные мероприятия не помогли. Мужчина скончался. 

Напомним, в начала ноября при сходе лавины в Приисковом также умер турист. Во время катания на снегоходах на двоих мужчин обрушилась снежная масса, оба оказались под снегом. Один из пострадавших сумел выбраться, а тело 32-летнего мужчины нашли волонтеры без признаков жизни. 

 

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