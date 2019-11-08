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Абакан
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В Хакасии пресекли деятельность банды

Главная Происшествия
Абакан
11:03 8 Ноября 2019
мвд, нападение, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии задержали предполагаемых членов банды. Ее участники, по версии правоохранительных органов, совершали налеты в Абакане, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего задержано четыре человека. В ходе обысков сотрудники МВД по Республике Хакасия обнаружили в гараже одного из подозреваемых два ружья, а в тайнике –револьвер.

«Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель создал банду, в которую входили трое участников. Первое нападение было совершено в декабре прошлого года. Угрожая оружием, злоумышленники заставляли мужчину сесть в автомобиль. Потерпевший оказал им сопротивление и был ранен», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, вскоре после этого злоумышленники совершили налет на круглосуточный комиссионный магазин, где забрали золотые изделия. А в мае, представившись медицинскими работниками, ворвались в квартиру. Связав хозяйку и угрожая физической расправой, они похитили деньги и ценные вещи на 1,5 млн руб.

Уголовное дело в отношении задержанных следственное управление МВД по Республике Хакасия возбудило по ч. 1 и 2 ст. 209 (бандитизм) и ч. 2 и 4 ст. 162 (разбой) УК РФ.

Фото: сайт МВД по Республике Хакасия

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