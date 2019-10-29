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Шторм в Хакасии срывает крыши

Главная Происшествия
Абакан
18:46 29 Октября 2019
ветер, мчс, шторм
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Хакасия оказалась под ударом шторма. Сильный ветер срывает крыши и вызывает природные пожары, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порывы ветра местами достигают скорости 25-30 м/с. Они сорвали крыши со здания начальной школы и здании администрации сельского совета в селе Беренжак Ширинского района. В селе Боград снесло кровлю школьного гаража, а в Абазе без крыши осталось здание «Ростелекома». В Белом Яре ударом шторма разрушена дымовая труба муниципальной котельной.

«Серьезно осложнилась пожарная обстановка. Пожарные подразделения весь день сражаются со степными палами, которые успевают распространиться на большие площади из-за сильного ветра. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет», - отметили во второй половине дня в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

Вечером в правительстве региона уточнили, что произошло несколько степных пожаров возле Абакана, но все возгорания были потушены.

«По прогнозам специалистов, сильный ветер на территории Хакасии будет наблюдаться и 30 октября. Глава Хакасии Валентин Коновалов призвал все службы и кабинет министров перейти на усиленный режим работы в целях обеспечения бесперебойного функционирования социально важных объектов», - проинформировала также пресс-служба хакасского правительства.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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