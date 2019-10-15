Прощание с погибшим мэром Абакана состоится 16 октября

Горожане смогут попрощаться с погибшим в ДТП мэром Абакана Николаем Булакиным 16 октября. Траурная церемония состоится в Драматическом театре им. Лермонтова 9:00 до 13:00. Отпевание пройдет в 14:00 в Градо-Абаканском храме. В мэрии Абакана сообщили, что Николай Булакин будет похоронен на территории храма.

16 октября, в день прощания, в Абакане объявлен траур по погибшему главе.

Напомним, Николай Булакин скончался 14 октября на трассе под Минусинском. Глава города не справился с управлением личного автомобиля Ford и въехал в дерево — он погиб на месте. Причины ДТП сейчас выясняются.

Глава города умер на 67-м году жизни — он был бессменным мэром Абакана с 1995 года.