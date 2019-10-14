В ДТП погиб глава Абакана Николай Булакин

Глава Абакана Николай Булакин разбился в дорожно-транспортном происшествии под Минусинском. Сообщение появилось на сайте правительства Хакасии.

Авария произошла днем, 14 октября. Мэр ехал по трассе «Енисей» на личном автомобиле Ford. По пути Николай Булакин не справился с управлением и съехал в кювет, после чего иномарка врезалась в дерево. Глава Абакана погиб на месте, подтвердили в ГИБДД. Что стало причиной аварии, сейчас выясняется. Не исключено, что причиной могли стать проблемы со здоровьем.

По данным СМИ, Булакин 14 октября принимал участие в открытии лицея в Абакане, после чего отправился в Красноярский край. В ДТП он попал в районе деревни Топольки. Глава ехал в машине один.

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. Он учился на механико-математическом факультете МГУ им. Ломоносова. Некоторое время работал инженером и преподавал в вузах Хакасии. Политическую карьеру начал в 1992 году — тогда его избрали первым заместителем председателя Верховного Совета республики Хакасия.

Николай Булакин был бессменным мэром Абакана с 1995 года. Он пользовался большим авторитетом среди жителей города. На последних выборах в 2018 году набрал около 80% голосов избирателей. СМИ вспоминают, что мэр всегда публично рассказывал о своей работе в социальных сетях. Последней новостью, которую опубликовал на своей странице Булакин, стала запись об открытии нового здания лицея. Горожане уже предложили назвать учебное учреждение в его честь.