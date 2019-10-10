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При обрушении породы на шахте в Хакасии пострадал рабочий

Главная Происшествия
Абакан
14:29 10 Октября 2019
хакасия, происшествия, шахтеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В шахте «Северная» Ширинского района Хакасии произошло обрушение горной породы. Инцидент произошел 10 октября в 10:15, сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«Один из горняков получил травму из-за осыпавшейся породы. Дежурившие на месте горноспасатели доставили 36-летнего мужчину на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает», — заявили в чрезвычайном ведомстве. 

В момент ЧП в шахте находились 44 человека — их успешно вывели на улицу. Никто не пострадал. 

«Эвакуация не понадобилась, работа шахты не была нарушена», — пояснили в МЧС. 

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