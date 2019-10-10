При обрушении породы на шахте в Хакасии пострадал рабочий

В шахте «Северная» Ширинского района Хакасии произошло обрушение горной породы. Инцидент произошел 10 октября в 10:15, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Один из горняков получил травму из-за осыпавшейся породы. Дежурившие на месте горноспасатели доставили 36-летнего мужчину на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает», — заявили в чрезвычайном ведомстве.

В момент ЧП в шахте находились 44 человека — их успешно вывели на улицу. Никто не пострадал.