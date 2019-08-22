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В Хакасии вырубили кедры на 100 млн рублей

Главная Происшествия
Абакан
15:21 22 Августа 2019
уголовное, вырубка, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Масштабная незаконная вырубка кедров выявлена в Хакасии. Она нанесла ущерб в размере свыше 100 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Неизвестный заготавливал древесину на территории Матурского участкового лесничества в Таштыпском районе с ноября 2018 по февраль 2019-го. Факт незаконной вырубки был выявлен местной прокуратурой при проверке соблюдения законодательства в сфере лесопользования. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

«Ущерб от незаконной рубки составил свыше 100 млн рублей», - процитировало информагентство сообщение Генпрокуратуры РФ.

Следственные органы СКР по материалам проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Фото: pixabay.com

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