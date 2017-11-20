В Хакасии сотрудников колонии подозревают в избиении заключенного

Двое сотрудников исправительной колонии №33 в городе Абакан взяты под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Хакасия.

По версии следствия, днем 10 ноября 2017 года обвиняемые избили 43-летнего осужденного во время сопровождения его в камеру. Заключенный получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени и контузию левого глазного яблока.

Уголовное дело заведено по материалам проверки отдела собственной безопасности УФСИН по Хакасии.

Судом по ходатайству следствия двум сотрудникам колонии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, в ноябре 2016 года в местных информационных изданиях появлялись сообщения об еще одном инциденте в ИК-33. Бывшего старшего оперуполномоченного единого помещения камерного типа (ЕПКТ) обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть заключенного.