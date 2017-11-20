20 ноября
Абакан
погода -7 °C
курсы валют
59.63
 
€ 70.36
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В Хакасии сотрудников колонии подозревают в избиении заключенного

Главная Происшествия
Абакан
12:43 20 Ноября 2017
происшествия, тюрьма, заключенный
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Двое сотрудников исправительной колонии №33 в городе Абакан взяты под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Хакасия.

По версии следствия, днем 10 ноября 2017 года обвиняемые избили 43-летнего осужденного во время сопровождения его в камеру. Заключенный получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени и контузию левого глазного яблока.

Уголовное дело заведено по материалам проверки отдела собственной безопасности УФСИН по Хакасии.

Судом по ходатайству следствия двум сотрудникам колонии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, в ноябре 2016 года в местных информационных изданиях появлялись сообщения об еще одном инциденте в ИК-33. Бывшего старшего оперуполномоченного единого помещения камерного типа (ЕПКТ) обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть заключенного.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Суд рассмотрит дело экс-главы администрации Хакасии

Суд рассмотрит дело экс-главы администрации Хакасии

20 Ноября 2017 г.
По версии следствия в общей сумме взятка составила 46 млн рублей
Новости Абакана: Депутат Верховного совета республики Хакасия заключен под стражу

Депутат Верховного совета республики Хакасия заключен под стражу

24 Октября 2017 г.
У обвиняемых проведены обыски, в ходе которых следствие изъяло ценные вещи
Новости Абакана: Депутат верховного совета Хакасии и экс-чиновник подозреваются в мошенничестве

Депутат верховного совета Хакасии и экс-чиновник подозреваются в мошенничестве

23 Октября 2017 г.
Подозреваемые передали государству 15 квартир по завышенной стоимости
Новости Абакана: Мэра Черногорска выпустили из-под домашнего ареста

Мэра Черногорска выпустили из-под домашнего ареста

10 Октября 2017 г.
Отменено постановление Абаканского городского суда
Новости Абакана: Мэру Черногорска продлили домашний арест

Мэру Черногорска продлили домашний арест

4 Октября 2017 г.
Белоногова подозревают в злоупотреблении служебным положении
Новости Абакана: Абаканский суд начал рассматривать дело экс-главы ГИБДД Кузбасса

Абаканский суд начал рассматривать дело экс-главы ГИБДД Кузбасса

13 Сентября 2017 г.
Виновным в происшествии Юрий Мовшин себя до сих пор не признал
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Глава Хакасии раскритиковал таежную отшельницу Агафью Лыкову

Глава Хакасии раскритиковал таежную отшельницу Агафью Лыкову

15 Ноября 2017 г.
Зимин отметил, что Лыкова не является «патриархом старообрядческой церкви»
Новости Абакана: Виктор Зимин намерен остаться на посту главы Хакасии

Виктор Зимин намерен остаться на посту главы Хакасии

15 Ноября 2017 г.
Об этом он сообщил в ходе прямой линии с населением республики
Новости Абакана: На Туимском провале в Хакасии могут появиться прозрачные мосты

На Туимском провале в Хакасии могут появиться прозрачные мосты

20 Ноября 2017 г.
Ведется поиск подрядной организации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.