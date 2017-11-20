Суд рассмотрит дело экс-главы администрации Хакасии

Следственный комитет по Хакасии завершил расследование уголовного дела бывшего руководителя региональной администрации Владимира Бызова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Теперь коррупционное преступление предстоит рассмотреть суду.

В следственном управлении предоставили версию, согласно которой 28 октября 2016 года обвиняемый за предоставление возможности участвовать в торгах по заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в медучреждения республики вымогал у одного из местных предпринимателей взятку в виде «отката» в размере 10% от цены каждого заключенного государственного контракта. В общей сумме взятка составила 46 млн рублей, но успел экс-чиновник получить только 6 млн рублей спустя почти месяц, 30 ноября 2016 года. За эти деньги он должен был обеспечить победу для коммерческой организации в электронных аукционах на поставку медицинского оборудования для республиканской больницы и перинатального центра.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Экс-чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Также была задержана и взята под стражу секретарь Бызова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Бызов, возглавлявший региональную администрацию около трех лет, был уволен 11 января 2017 года. В отношении него суд уже рассматривает уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Фото: медиагруппа «Юг Сибири»