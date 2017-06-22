23 июня
Абакан
погода +20 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В Хакасии от града пострадали автомобили и крыши домов

Главная Происшествия
Абакан
23:41 22 Июня 2017
происшествия, погода, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Ширинском районе Хакасии, недалеко от озера Беле прошел сильный град. От осадков пострадали автомобили отдыхающих. Комья пробили стекла машин, крыши, а также нанесли урон урожаю. Об этом Sibnovosti.ru сообщили очевидцы, отдыхающие на озере. 

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждали жителей Хакасии о возможно граде. По данным управления, 22 июня, метеорологи прогнозировали в республике сильные дожди и ветер с порывами до 20-25 м/с. 

По словам местных жителей, град шел около 30 минут. Затем начался сильный ливень с молниями, а также усилился ветер. Такая погода продолжалась еще около 10 минут. На некоторое время в поселке Шира отключился свет. Электричество дали только около 23:00. 

По данным СМИ, такая такая же непогода наблюдалась и в соседнем Алтайском крае. Град побил крыши домов и уничтожил урожай в некоторых районах. 

В Хакасии от града пострадали автомобили и крыши домов

Фото: Instagram

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Высокопоставленный чиновник в Хакасии создал законспирированную преступную группу

Высокопоставленный чиновник в Хакасии создал законспирированную преступную группу

29 Мая 2017 г.
В Абакане члены ОПГ закупали по завышенным ценам товары медицинского назначения
Новости Абакана: Энергоавария произошла в Хакасии

Энергоавария произошла в Хакасии

29 Мая 2017 г.
Причиной аварии стали ошибочные действия персонала
Новости Абакана: Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в Хакасии

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в Хакасии

17 Мая 2017 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Абакана: Водонагреватель, от взрыва которого обрушилась стена дома в Хакасии, был изготовлен кустарным способом

Водонагреватель, от взрыва которого обрушилась стена дома в Хакасии, был изготовлен кустарным способом

11 Мая 2017 г.
Из дома были эвакуированы 42 человека
Новости Абакана: СК начал проверку после гибели ребенка при обрушении дома в Хакасии

СК начал проверку после гибели ребенка при обрушении дома в Хакасии

10 Мая 2017 г.
Дом был построен в 1950 году
Новости Абакана: Участник голодовки строителей в Хакасии попал в больницу

Участник голодовки строителей в Хакасии попал в больницу

20 Апреля 2017 г.
В республиканском Минздраве информацию о госпитализации подтвердили
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В СФО снизилось количество безработных

В СФО снизилось количество безработных

22 Июня 2017 г.
Люди активно ищут и находят работу, удовлетворяющую их по ряду ключевых позиций
Новости Абакана: «Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

«Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

21 Июня 2017 г.
В 2016 году «Абаканвагонмаш» значительно увеличил объем производства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.