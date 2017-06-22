В Хакасии от града пострадали автомобили и крыши домов

В Ширинском районе Хакасии, недалеко от озера Беле прошел сильный град. От осадков пострадали автомобили отдыхающих. Комья пробили стекла машин, крыши, а также нанесли урон урожаю. Об этом Sibnovosti.ru сообщили очевидцы, отдыхающие на озере.

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждали жителей Хакасии о возможно граде. По данным управления, 22 июня, метеорологи прогнозировали в республике сильные дожди и ветер с порывами до 20-25 м/с.

По словам местных жителей, град шел около 30 минут. Затем начался сильный ливень с молниями, а также усилился ветер. Такая погода продолжалась еще около 10 минут. На некоторое время в поселке Шира отключился свет. Электричество дали только около 23:00.

По данным СМИ, такая такая же непогода наблюдалась и в соседнем Алтайском крае. Град побил крыши домов и уничтожил урожай в некоторых районах.

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