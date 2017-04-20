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Абакан
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Участник голодовки строителей в Хакасии попал в больницу

Главная Происшествия
Абакан
07:55 20 Апреля 2017
общество, происшествия, медицина, здоровье, митинг, протест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Один из участников сухой голодовки строителей в Абакане, возводивших жилье после крупного пожара в Хакасии весной 2015 года и требующих выплаты зарплаты, госпитализирован. Об этом журналистам рассказали участники акции протеста.

В республиканском Минздраве информацию о госпитализации подтвердили. Мужчина находится в городской больнице, у него сильно понижен сахар в крови. Его состояние можно оценить как средней тяжести, отметили в ведомстве.

Рабочие, начавшие голодовку 6 апреля, перешли на сухую голодовку через пять дней. Они предупреждали, что пойдут на такой шаг в случае отказа строительных компаний выплачивать им долги. Сначала строители хотели проводить голодовку прямо перед зданием правительства Хакасии, но ее не согласовали; тогда они сняли квартиру.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что ситуация с невыплатами является спором строителей и частных субподрядных организаций. Республиканский бюджет все свои обязательства выполнил и сегодня не имеет долгов по президентской стройке. При этом власти признают, что некоторые субподрядчики действительно не всегда действовали открыто, в частности, с некоторыми строителями работали без договоров. Также в пресс-службе уточнили, что предлагали юридическую помощь голодающим, однако они отказались даже идти в суд. Кроме того, в правительстве отметили, что бывшие рабочие не смогли предоставить документальных свидетельств задолженности.

В апреле 2015 года в результате пожаров в 38 населенных пунктах Хакасии огнем были повреждены более 1,2 тысячи частных жилых домов, 1,2 тысячи дачных участков, 25 социально значимых объектов. Всего пострадали более 6,4 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить для погорельцев жилье в срок до 1 сентября 2015 года.

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