В Хакасии запретили сайт, где учили изготавливать бомбы

Прокуратура Черногорска в Хакасии через суд добилась запрета сайта, где размещена статья о том, как изготовить бомбу в домашних условиях, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Прокуратура Черногорска в судебном порядке признала информацию, размещенную в интернете о способах изготовления бомб в домашних условиях, запрещенной в РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что после вступления решения суда в законную силу Роскомнадзор внесет сайт в реестр запрещенных интернет-ресурсов.

В прокуратуре отметили, что размещение подобных статей в сети фактически является информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства.