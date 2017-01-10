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Сибирское агентство новостей
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В Хакасии по делу главы администрации губернатора задержан секретарь

Главная Происшествия
Абакан
11:52 10 Января 2017
общество, происшествия, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Хакасии продолжают задерживать чиновников за махинации с закупкой медицинского оборудования, сообщили 10 января в следственном управлении Следственного комитета по республике.

Напомним, накануне нового года в Хакасии задержали чиновника администрации главы республики, трех сотрудников Межведомственного центра организации закупок и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций по подозрению в мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медоборудования и лекарств.

Общая сумма причиненного ущерба — более 195 млн рублей. Представитель администрации, по версии следствия, получил взятки за способствование в заключении госконтрактов — около 17 млн рублей.

Накануне суд вынес решение о заключении под стражу еще одного фигуранта дела, 26-летней секретаря руководителя администрации главы республики. Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Как утверждают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в гараже у молодой женщины были найдены 12 млн рублей.

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