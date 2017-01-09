9 января
Абакан
погода -9 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Абакан
...

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице

Главная Происшествия
Абакан
08:59 9 Января 2017
общество, происшествия, скорая, дети, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Хакасии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) после смерти десятилетней девочки в больнице Сорска. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Девочка умерла 2 января от бактериального менингита. По версии следствия, днем 30 декабря у нее поднялась высокая температура, поэтому мать отвезла ее в участковую больницу, где медсестра поставила ей укол жаропонижающего, после чего ребенка отправили домой. На следующий день девочке стало хуже, у нее поднялась температура выше 39 градусов и началась рвота.

Тогда девочку снова доставили в больницу, где медсестра поставила ей три укола, чтобы снять симптомы заболевания, после чего ребенка опять отравили домой. Ночью 1 января ее состояние ухудшилось, и ее забрали в участковую больницу, откуда перевели в городскую больницу Сорска в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на реанимационные мероприятия, 2 января она умерла.

СК назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти девочки. Во время расследования следствие даст правовую оценку действиям врачей и других медицинских работников, которые оказывали ей помощь.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Абакана: Руководитель администрации главы Хакасии подозревается во взяточничестве

Руководитель администрации главы Хакасии подозревается во взяточничестве

29 Декабря 2016 г.
Ситуацию прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин
Новости Абакана: В Хакасии мужчина из ревности к жене убил директора школы

В Хакасии мужчина из ревности к жене убил директора школы

8 Декабря 2016 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Абакана: В Хакасии душевнобольной душил молодую мать на качелях

В Хакасии душевнобольной душил молодую мать на качелях

27 Октября 2016 г.
Мужчину подозревают в покушении на убийство
Новости Абакана: В Хакасии подросток-дзюдоист чуть не убил мужчину одним ударом

В Хакасии подросток-дзюдоист чуть не убил мужчину одним ударом

21 Октября 2016 г.
Конфликт произошел в местном баре
Новости Абакана: В Абакане эксгибиционист подстерегал на улице несовершеннолетних девочек

В Абакане эксгибиционист подстерегал на улице несовершеннолетних девочек

26 Сентября 2016 г.
В Абакане 50-летний мужчина совершил развратные действия
Новости Абакана: В Хакасии в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

В Хакасии в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

22 Сентября 2016 г.
От удара автобус перевернулся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.