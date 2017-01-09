В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице

В Хакасии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) после смерти десятилетней девочки в больнице Сорска. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Девочка умерла 2 января от бактериального менингита. По версии следствия, днем 30 декабря у нее поднялась высокая температура, поэтому мать отвезла ее в участковую больницу, где медсестра поставила ей укол жаропонижающего, после чего ребенка отправили домой. На следующий день девочке стало хуже, у нее поднялась температура выше 39 градусов и началась рвота.

Тогда девочку снова доставили в больницу, где медсестра поставила ей три укола, чтобы снять симптомы заболевания, после чего ребенка опять отравили домой. Ночью 1 января ее состояние ухудшилось, и ее забрали в участковую больницу, откуда перевели в городскую больницу Сорска в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на реанимационные мероприятия, 2 января она умерла.

СК назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти девочки. Во время расследования следствие даст правовую оценку действиям врачей и других медицинских работников, которые оказывали ей помощь.