Руководитель администрации главы Хакасии подозревается во взяточничестве

Руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов задержан по подозрению в получении взятки. По информации правоохранителей, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

Ситуацию прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин.

«Меня проинформировали о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Бызова. Компетентные органы осуществляют работу в рамках своих полномочий. Результаты этой работы будут доведены до общественности», — цитирует ИА «Хакасия» главу региона.

СК подозревает четырех чиновников республиканской администрации и четырех директоров коммерческих организаций в закупках лекарств и медицинского оборудования для бюджетных организаций по ценам, значительно превышающим рыночные. Они совершили хищение 195 млн рублей из бюджета и стали фигурантами дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), говорится на сайте управления СК РФ по Хакасии.

«Один из участников преступной группы, являясь должностным лицом органа государственной власти субъекта Республики Хакасия в период с 8 июня по 30 августа 2016 года в городе Абакане за способствование в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров, получил взятку в особо крупном размере в сумме более 17 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Владимир Бызов родился в 1964 году в Хакасии. Окончил Абаканский государственный педагогический институт и Новосибирскую государственную академию экономики и управления. С 1989 года служил в КГБ, а затем в ФСБ в различных регионах России: от Северного Кавказа до Крайнего Севера. С 1997 года был на руководящих должностях в ведомстве.