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В Хакасии появится лаборатория для контроля за качеством воздуха

Главная Экология
Абакан
16:33 14 Декабря 2019
общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии до 2021 года планируется приобрести передвижную лабораторию за непрерывным контролем за качеством воздуха. Также в рамках экологического проекта власти установят круглосуточные контрольные посты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 

«Данные меры позволят получать объективные данные о загрязнении атмосферы, в том числе промышленными предприятиями республики. Инспекторы смогут оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства», - рассказали в правительстве. 

Деньги на эти цели уже предусмотрены в региональном бюджете. 

«Впервые выделены бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию мероприятий по регулированию вредных выбросов в атмосферу. В 2020 году они составят около 20 млн рублей», -пояснила замминистра по охране окружающей среды Ольга Лушникова.

Также власти создадут схему прогнозирования загрязнения воздушного бассейна на территории Абакано-Черногорского промышленного узла и города Саяногорска. Когда появится этот нормативный документ, Хакасский гидрометцентр будет объявлять режимы неблагоприятных метеоусловий. Предприятия должны будут снижать количество выбросов.

Фото: r-19.ru

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