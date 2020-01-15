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В абаканском Русском республиканском драмтеатре приступили к реконструкции сцены

Главная Культура
Абакан
10:17 15 Января 2020
театр, реконструкция, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Большая сцена Русского республиканского драматического театра им. Лермонтова в Абакане закрылась на реконструкцию. Ранее реконструкционные работы начались на малой сцене, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На большой сцене заменят и модернизируют рабочие механизмы сцены. Они работали с 1978 года - со дня открытия театра. Сцену оснастят современным световым и звуковым оборудованием.

По данным сайта правительства Республики Хакасия, малая сцена находится на реконструкции с октября 2019 года. В дальнейшем обновят фасад административного корпуса, заменят коммуникационные и инженерные сети.

До марта 2020 года спектакли Русского драматического театра будут проходить на площадках различных учреждений культуры.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в ноябре 2019 года в Русском республиканском драматическом театре им. Лермонтова приступил к работе новый главный режиссер и художественный руководитель Эдуард Шахов.

Фото: сайт ГАУК «Русский республиканский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова»

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