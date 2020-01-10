Хакасскому празднику гимна не хватает

ГАУ Республики Хакасия «Центр культуры и народного творчества им. Кадышева» объявил конкурс на написание гимна республиканского праздника «Тун пайрам». Заявки для участия в нем принимаются до 29 мая 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Гимн предстоит написать на хакасском языке, а его исполнение не должно превышать пяти минут.

«Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: соответствие содержания текста условиям конкурса, художественный уровень произведения, степень отражения общественно значимых интересов, оригинальность исполнения и подачи творческого материала», - говорится в условиях проведения конкурса.

«Тун пайрам» - «Праздник первого молока» связан с почитанием скотоводства - основы традиционного хозяйства хакасов. Последние годы он проводится в конце июня - начале июля на Сагайской поляне Аскизского района в канун празднования Дня Республики Хакасия.

Фото: Олег Ковалев/сайт правительства Республики Хакасия