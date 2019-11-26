26 ноября
Абакан
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В абаканском театре новый главный режиссер

Главная Культура
Абакан
18:00 26 Ноября 2019
театр, режиссер, министр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Русском республиканском драматическом театре им. Лермонтова приступил к работе новый главный режиссер и художественный руководитель Эдуард Шахов. Коллективу театра его представил министр культуры Республики Хакасия Леонид Еремин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На первой встрече с артистами он представил свой план развития драматического театра в Хакасии и рассказал о постановках, которые планирует воплотить в текущем сезоне», - рассказали в минкультуры.

Эдуард Шахов работал главным режиссером и режиссером-постановщиком во многих театрах страны, поставил более 40 спектаклей и занимался преподавательской деятельностью. В 2018 году спектакль «Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова вошел в шорт-лист в четырех номинациях национальной театральной премии «Золотая маска». Ранее этот спектакль Альметьевского государственного татарского драматического театра стал победителем фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

В 2011-2018 годы главным режиссером Русского республиканского драматического театра им. Лермонтова был Евгений Ланцов. Затем он перешел на работу в Кировский драмтеатр.

Фото: сайт министерства культуры Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Культура / НОВОСТИ
Новости Абакана: Гостей Аскизского района Хакасии встретит бронзовый всадник

Гостей Аскизского района Хакасии встретит бронзовый всадник

5 Сентября 2019 г.
Скульптура призвана оберегать жителей района
Новости Абакана: Фестиваль кукольных театров «Чир Чайаан» открылся шествием по Абакану

Фестиваль кукольных театров «Чир Чайаан» открылся шествием по Абакану

3 Июля 2019 г.
Его участники и гости прошли от парка «Орленок» по ул. Ленина
Новости Абакана: В реконструкцию Театра Русской драмы в Абакане вложили 88 млн рублей

В реконструкцию Театра Русской драмы в Абакане вложили 88 млн рублей

9 Июля 2018 г.
Большая часть работ профинансирована из федерального бюджета
Новости Абакана: Археологи нашли в Хакасии детские игрушки, сделанные более 4 тыс. лет назад

Археологи нашли в Хакасии детские игрушки, сделанные более 4 тыс. лет назад

28 Декабря 2017 г.
Курган, где были сделаны находки, относится к окуневской культуре
Новости Абакана: Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

9 Ноября 2017 г.
В Хакасии находится около 30 тысяч памятников истории и археологии
Новости Абакана: В Хакасии погиб директор театра «Читiген» Виталий Канзычаков

В Хакасии погиб директор театра «Читiген» Виталий Канзычаков

17 Июля 2017 г.
Трагедия произошла в пятницу, 14 июля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В Приисковом погиб турист на снегоходе

В Приисковом погиб турист на снегоходе

23 Ноября 2019 г.
Мужчина сорвался со снежного козырька
Новости Абакана: В столице Хакасии дополнительно отремонтируют два дорожных участка

В столице Хакасии дополнительно отремонтируют два дорожных участка

21 Ноября 2019 г.
Абакану передадут 233 млн руб. по нацпроекту
Новости Абакана: В Хакасии хищники вырезали отару овец

В Хакасии хищники вырезали отару овец

25 Ноября 2019 г.
Ночной налет совершили волки или дикие собаки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19