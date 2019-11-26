В абаканском театре новый главный режиссер

В Русском республиканском драматическом театре им. Лермонтова приступил к работе новый главный режиссер и художественный руководитель Эдуард Шахов. Коллективу театра его представил министр культуры Республики Хакасия Леонид Еремин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На первой встрече с артистами он представил свой план развития драматического театра в Хакасии и рассказал о постановках, которые планирует воплотить в текущем сезоне», - рассказали в минкультуры.

Эдуард Шахов работал главным режиссером и режиссером-постановщиком во многих театрах страны, поставил более 40 спектаклей и занимался преподавательской деятельностью. В 2018 году спектакль «Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова вошел в шорт-лист в четырех номинациях национальной театральной премии «Золотая маска». Ранее этот спектакль Альметьевского государственного татарского драматического театра стал победителем фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

В 2011-2018 годы главным режиссером Русского республиканского драматического театра им. Лермонтова был Евгений Ланцов. Затем он перешел на работу в Кировский драмтеатр.

Фото: сайт министерства культуры Республики Хакасия