Гостей Аскизского района Хакасии встретит бронзовый всадник

На въезде в Аскизский район Хакасии со стороны Абакана установлена бронзовая скульптура всадника. Это первый в республике памятник, изображающий конного воина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Бронзовая скульптура называется «Воин в степи». Она изображает облаченного в средневековые хакасские доспехи всадника. Высота мраморного постамента составляет около 6,5 м.

«По древним хакасским поверьям, у каждой земли должен быть свой защитник, который будет оберегать народ от невзгод. В Аскизском районе – это «Воин степи», - пояснил значение скульптуры глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев.

По данным пресс-службы верховного совета Республики Хакасия, создал памятник скульптор-самоучка Василий Чертыков при финансовой помощи местных предпринимателей.

«Мы поставили воина, чтобы поднять дух, чтобы каждый житель знал, что он – потомок великого народа», - процитировал сайт республиканского парламента одного из спонсоров Ивана Миндибекова.

На территории Аскизского района расположены многочисленные археологические памятники. В том числе, относящиеся к эпохе воинственных енисейских кыргызов (первые упоминания о них – конец III в. до. н, э., были включены в состав Монгольской империи в начале XIII в.), которые, по одной из гипотез, являются предками современных хакасов.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия