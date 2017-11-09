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Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

Главная Культура
Абакан
10:01 9 Ноября 2017
общество, культура, памятник, археология
Автор: Sibnovosti.ru
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В пяти районах Республики Хакасия археологи обнаружили новые памятники, сообщил пресс-центр правительства региона.

«35 объектов археологического наследия включены в перечень выявленных памятников. Объекты выявлены археологами Хакасии в ходе полевых работ в прошедшие полевые сезоны. Памятники расположены в Алтайском, Аскизском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском районах Республики Хакасия», — говорится в сообщении.

Аналогичные полевые работы ученые продолжат и в сезоне 2018 года.

Отметим, в Хакасии находится около 30 тыс. памятников истории и археологии — курганы, стелы, менгиры, каменные изваяния, наскальная живопись.

Фото: пресс-служба правительства региона

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