Об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС снимут фильм-катастрофу

Бюджет фильма-катастрофы «Второй Гидроагрегат» о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС составит около 800 млн рублей. Об этом 13 августа сообщило издание РИА «Новости» со ссылкой на продюсера фильма Алексея Петрухина.

Крупнейшая в истории российской энергетики авария произошла 17 августа 2009 года. Катастрофа, унесшая жизни 75 человек, вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из самых обсуждаемых событий 2009 года. Из-за разрушения гидроагрегата № 2 в машинный зал станции под большим напором стала поступать вода. Нагрузка на ГЭС почти сразу упала до нуля, постоянно прибывающая вода за короткое время затопила весь зал и технические помещения под ним. Были повреждены все десять гидроагрегатов станции, три из них были полностью разрушены. Короткое замыкание в системах управления генераторов привело к полному прекращению работы ГЭС.

«Это фильм-катастрофа. Мы показали сценарий корпорации «РусГидро». Они рассматривают его для поддержки, и я уверен, что они его поддержат… На создание картины будет затрачено порядка 800 млн, дешевле сделать это невозможно. Нас поддержал Фонд кино», — рассказал продюсер Алексей Петрухин.

Картина будет посвящена подвигу простых сотрудников станции, которые попали в эпицентр трагедии. Фильм должен выйти на экраны к 10-летию трагических событий — весной или летом 2019 года. Режиссером выступит Александр Тарасов.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П.С. Непорожнего (СШГЭС) — самая мощная ГЭС в России. Ее установленная мощность —6400 МВт, годовой объем выработки составляет около 24 млрд кВт/ч. ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии возле города Саяногорска.

Строительство станции началось в 1968 году. Первый из десяти гидроагрегатов ГЭС был запущен в декабре 1978 года, последний — в декабре 1985 года. В промышленную эксплуатацию станцию сдали в 2000 году.

СШГЭС представляет собой высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа. Ее напорный фронт образует глубоко врезанная в скальные берега бетонная арочно-гравитационная плотина. Площадь водохранилища — 621 кв. км. В машинном зале станции размещено 10 гидроагрегатов мощностью по 640 МВт.