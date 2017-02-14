14 февраля
Абакан
погода -20 °C
курсы валют
58.06
 
€ 61.77
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС снимут фильм-катастрофу

Главная Культура
Абакан
09:12 14 Февраля 2017
фильм, происшествия, общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Бюджет фильма-катастрофы «Второй Гидроагрегат» о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС составит около 800 млн рублей. Об этом 13 августа сообщило издание РИА «Новости» со ссылкой на продюсера фильма Алексея Петрухина.

Крупнейшая в истории российской энергетики авария произошла 17 августа 2009 года. Катастрофа, унесшая жизни 75 человек, вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из самых обсуждаемых событий 2009 года. Из-за разрушения гидроагрегата № 2 в машинный зал станции под большим напором стала поступать вода. Нагрузка на ГЭС почти сразу упала до нуля, постоянно прибывающая вода за короткое время затопила весь зал и технические помещения под ним. Были повреждены все десять гидроагрегатов станции, три из них были полностью разрушены. Короткое замыкание в системах управления генераторов привело к полному прекращению работы ГЭС.

«Это фильм-катастрофа. Мы показали сценарий корпорации «РусГидро». Они рассматривают его для поддержки, и я уверен, что они его поддержат… На создание картины будет затрачено порядка 800 млн, дешевле сделать это невозможно. Нас поддержал Фонд кино», — рассказал продюсер Алексей Петрухин.

Картина будет посвящена подвигу простых сотрудников станции, которые попали в эпицентр трагедии. Фильм должен выйти на экраны к 10-летию трагических событий — весной или летом 2019 года. Режиссером выступит Александр Тарасов.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П.С. Непорожнего (СШГЭС) — самая мощная ГЭС в России. Ее установленная мощность —6400 МВт, годовой объем выработки составляет около 24 млрд кВт/ч. ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии возле города Саяногорска.

Строительство станции началось в 1968 году. Первый из десяти гидроагрегатов ГЭС был запущен в декабре 1978 года, последний — в декабре 1985 года. В промышленную эксплуатацию станцию сдали в 2000 году.

СШГЭС представляет собой высоконапорную гидроэлектростанцию приплотинного типа. Ее напорный фронт образует глубоко врезанная в скальные берега  бетонная арочно-гравитационная плотина. Площадь водохранилища — 621 кв. км. В машинном зале станции размещено 10 гидроагрегатов мощностью по 640 МВт.

Культура / НОВОСТИ
Новости Абакана: Этно-культурный комплекс «Ымай» планируют достроить к марту

Этно-культурный комплекс «Ымай» планируют достроить к марту

25 Января 2017 г.
Развитие «Ымая» находится на контроле у руководителей Хакасии
Новости Абакана: Ансамбль имени Годенко везет в Хакасию яркую программу

Ансамбль имени Годенко везет в Хакасию яркую программу

19 Ноября 2015 г.
В Хакасии выступит известный хореографический коллектив, - ансамбль академического Ансамбля танца Сибири им. М. Годенко.
Новости Абакана: В Хакасии лучшие музыканты получат награды от Союза композиторов

В Хакасии лучшие музыканты получат награды от Союза композиторов

18 Ноября 2015 г.
22 ноября в 16:00 в большом зале Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева состоится творческий концерт-презентация музыкальной премии «Хысхылых».
Новости Абакана: В Хакасии отметили День народного единства

В Хакасии отметили День народного единства

5 Ноября 2015 г.
Гости праздника запустили в небо сотни воздушных шаров
Новости Абакана: В Хакасии День народного единства отметят на ипподроме

В Хакасии День народного единства отметят на ипподроме

3 Ноября 2015 г.
На площади пройдет продовольственная ярмарка
Новости Абакана: В Хакасии вновь пройдет «Ночь искусств»

В Хакасии вновь пройдет «Ночь искусств»

29 Октября 2015 г.
Третьего ноября Хакасском национальном краеведческом музее состоится традиционная «Ночь искусств», в этот раз ее решено оригинально назвать «Литературная бессонница».
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В Хакасии запретили сайт, где учили изготавливать бомбы

В Хакасии запретили сайт, где учили изготавливать бомбы

9 Февраля 2017 г.
Роскомнадзор внесет сайт в реестр запрещенных интернет-ресурсов
Новости Абакана: Хакасский краеведческий музей готовят к переезду в новое здание

Хакасский краеведческий музей готовят к переезду в новое здание

14 Февраля 2017 г.
Музейно-культурный центр состоит из девяти секторов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.