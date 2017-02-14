Хакасский краеведческий музей готовят к переезду в новое здание

Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова в Республиканском музейно-культурном центре откроется в июле 2017 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«На данный момент музейное пространство уже определено, в течение полугода в эти помещения будет переезжать многотысячный фонд национального музея. Для этого сейчас устанавливается охранное оборудование, противопожарная система», — рассказал директор музея Андрей Готлиб.

Музейно-культурный центр состоит из девяти секторов, четыре из которых имеют самостоятельный вход. Экспозиционная площадь составит 6 тысяч квадратных метров.

На территории центра будут располагаться концертный зал Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия РХ, возможно, что в новое помещение переедет и ЗАГС. Также задумано, что на территории центра будет располагаться и ресторан.

На территории Республиканского музейно-культурного центра с 13 по 15 апреля пройдет Межрегиональная строительная выставка-форум «Хакстройэкспо-2017». Запланировано и проведение Ярмарки вакансий Центра занятости населения.

Фото: пресс-служба правительства