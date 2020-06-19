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Хакасским районам выделили средства на ликвидацию последствий шторма

Главная Экономика
Абакан
16:56 19 Июня 2020
шторм, фонд, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Три района Республики Хакасия получат средства из регионального резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они пойдут, прежде всего, на ликвидацию последствий шторма.

Средства выделены на проведение аварийно-восстановительных работ в Аскизском, Орджоникидзевском и Ширинском районах. Общая сумма составляет 10,7 млн руб., сообщает сайт правительства региона.

Основная часть этих средств (9,3 млн руб.) будет потрачена на работы в Ширинском районе. Там предстоит отремонтировать кровли Озерной средней школы №9, Бело-балахчинской основной школы, Ширинской средней школы №4, Ширинской средней школы №18 и школы-интерната в селе Целинное. Еще 1,4 млн руб. пойдет на восстановление гидротехнических сооружений озер Олово и Тушинино.

Как писали Sibnovosti.ru, шторм ударил по нескольким районам Республики Хакасия в феврале 2020 года.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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