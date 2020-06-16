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Azur air организует чартеры из Москвы в Хакасию

Главная Экономика
Абакан
19:06 16 Июня 2020
туризм, соглашение, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания Azur air этим летом организует полеты чартеров из Москвы в Абакан. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, которые подписали правительство Республики Хакасия и туроператор «Анекс Туризм».

Чартерные рейсы будут выполняться в период с 19 июля до 12 сентября 2020 года с периодичностью раз в неделю. На маршрут авиакомпания выставит Boeing 757-200.

«Как любой бизнес мы оцениваем, в первую очередь, финансовые возможности каждого проекта. Но в Хакасии очень большую роль сыграла именно вера. Мы поверили в вас, вы поверили в нас, и сегодня мы здесь. И точно знаем, что назад дороги для этого проекта нет», - приводит сайт правительства республики комментарий заместителя гендиректора ООО «Анекс Туризм» Яны Муромовой.

Путевка включает перелет, проживание в выбранном отеле и трансфер. По данным сайта Anex Tour, продажа турпакетов стоимостью от 69 тыс. руб. стартовала в начале июня. Всего в ассортименте представлено порядка 10 типов туров, продолжительностью восемь дней. В частности, можно будет посетить достопримечательности трех регионов – республик Хакасия и Тува, а также Красноярского края.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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