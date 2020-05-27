Бюджет Хакасии может лишиться трети доходов

Доходы бюджета Республики Хакасия могут снизиться примерно на треть по сравнению с запланированным показателем. Об этом предупредил глава региона Валентин Коновалов.

Руководитель региона выступил сегодня в верховном совете Хакасии с отчетом о работе, проделанной в 2019 году. Он сослался на прогноз, сделанный налоговой службой.

«Уже сегодня в республике сложилась критическая ситуация по исполнению бюджета. К падению мировых цен на уголь практически в два раза, снижению цены и покупательской способности в алюминиевой отрасли добавилась коронавирусная эпидемия», - пояснил Валентин Коновалов.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году доходы консолидированного бюджета республики ожидаются в объеме 30,81 млрд руб., а расходы (без учета просроченной кредиторской задолженности) – 37,82 млрд руб.

По данным Валентина Коновалова, по итогам 2019 года финансовое положение региона несколько улучшилось. В том числе, за счет сокращения расходов органов власти. В 2019 году по сравнению с 2018-м на 200 млн руб. уменьшились расходы на содержание органов власти за счет сокращения 58 штатных единиц, сокращения министерств, дублирующих функции, представительства в Санкт-Петербурге и др.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия