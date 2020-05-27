27 мая
Абакан
погода +13 °C
71.14
 
€ 77.79
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Бюджет Хакасии может лишиться трети доходов

Главная Экономика
Абакан
13:49 27 Мая 2020
бюджет, глава, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Доходы бюджета Республики Хакасия могут снизиться примерно на треть по сравнению с запланированным показателем. Об этом предупредил глава региона Валентин Коновалов.

Руководитель региона выступил сегодня в верховном совете Хакасии с отчетом о работе, проделанной в 2019 году. Он сослался на прогноз, сделанный налоговой службой.

«Уже сегодня в республике сложилась критическая ситуация по исполнению бюджета. К падению мировых цен на уголь практически в два раза, снижению цены и покупательской способности в алюминиевой отрасли добавилась коронавирусная эпидемия», - пояснил Валентин Коновалов.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году доходы консолидированного бюджета республики ожидаются в объеме 30,81 млрд руб., а расходы (без учета просроченной кредиторской задолженности) – 37,82 млрд руб.

По данным Валентина Коновалова, по итогам 2019 года финансовое положение региона несколько улучшилось. В том числе, за счет сокращения расходов органов власти. В 2019 году по сравнению с 2018-м на 200 млн руб. уменьшились расходы на содержание органов власти за счет сокращения 58 штатных единиц, сокращения министерств, дублирующих функции, представительства в Санкт-Петербурге и др.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Жара тормозит посевную в Хакасии

Жара тормозит посевную в Хакасии

22 Мая 2020 г.
Осадки в Ширинском районе ожидаются только на следующей неделе
Новости Абакана: S7 возобновляет рейс Абакан – Москва

S7 возобновляет рейс Абакан – Москва

18 Мая 2020 г.
«Аэрофлот» сделает это позже
Новости Абакана: Бывший дилерский центр «Тойота Мотор» в Хакасии оценили в 158,6 млн рублей

Бывший дилерский центр «Тойота Мотор» в Хакасии оценили в 158,6 млн рублей

12 Мая 2020 г.
Центр принадлежит обанкроченному ООО «Крепость-Абакан»
Новости Абакана: В Хакасии подскочил показатель безработицы

В Хакасии подскочил показатель безработицы

7 Мая 2020 г.
В службе занятости зарегистрировано 8,3 тыс. человек
Новости Абакана: Авиарейсы Абакан – Москва планируется возобновить 17 мая

Авиарейсы Абакан – Москва планируется возобновить 17 мая

6 Мая 2020 г.
Это потребовало от властей Республики Хакасия создания дополнительных обсерваторов
Новости Абакана: Туризмом в Хакасии заинтересовались «Пегас Туристик» и «Анекс Тур»

Туризмом в Хакасии заинтересовались «Пегас Туристик» и «Анекс Тур»

1 Мая 2020 г.
Республика берет на обслуживание дороги к крупнейшим достопримечательностям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В Хакасии открываются непродовольственные магазины

В Хакасии открываются непродовольственные магазины

26 Мая 2020 г.
Сняты и ограничения на продажу алкоголя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19