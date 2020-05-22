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Жара тормозит посевную в Хакасии

Главная Экономика
Абакан
15:14 22 Мая 2020
жара, посевная, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Аномальная жара заставила приостановить посевную на части территории Республики Хакасия. Об этом сообщили в правительстве региона.

В числе таких районов пресс-служба правительства назвала Ширинский. Для соблюдения агротехнических сроков здесь  остается полторы-две недели.

«Мы не можем сеять зерно в сухую землю. А осадки ожидаются только на следующей неделе. И это лишь прогнозы», - приводит она комментарий руководителя  ООО «Целинное» Владимира Санникова.

По прогнозу синоптиков, 22-26 мая в Абакане сохранится жаркая погода. Климатическая норма в столице Хакасии будет превышена, как минимум, на семь градусов. В Ширинском районе сегодня сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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