S7 возобновляет рейс Абакан – Москва

Авиакомпания S7 возобновляет регулярное сообщение по маршруту Абакан - Москва. Ранее оно было прервано в ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По данным сайта правительства Республики Хакасия, в этом месяце запланировано семь вылетов борта S7 из Абакана в столицу страны. Ближайший – 23 мая. S7 также выполняет ежедневные полеты по маршруту Новосибирск - Абакан - Новосибирск.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса «Аэрофлот» прекратил полеты в Абакан с 15 апреля, S7 - с 29 апреля. Ожидается, что с 29 мая «Аэрофлот» снова начнет осуществлять полеты по маршруту Абакан – Москва – Абакан.

По данным Росавиации, в апреле 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 53,3 тыс. полетов, что на 63% ниже показателя того же месяца прошлого года.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия