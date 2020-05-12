Бывший дилерский центр «Тойота Мотор» в Хакасии оценили в 158,6 млн рублей

Автосалон «Тойота Центр Абакан» с сопутствующей инфраструктурой в Республике Хакасия может быть выставлен на продажу за 158,6 млн руб. Объект принадлежит ООО «Крепость-Абакан», которое находится в процедуре банкротства.

Оценка актива, расположенного на ул. Игарской, была проведена московским ООО «Вондига» по заказу конкурсного управляющего Валерия Макарова. Отчет об оценке опубликован на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Основу этого имущественного комплекса составляют одноэтажное здание площадью 4,4 тыс. кв. м и три земельных участка в сумме 56,7 тыс. кв. м.

ООО «Крепость-Абакан» входит в группу компаний «Крепость», у которой еще недавно насчитывалось четыре дилерских центра – три в Красноярске и один в столице Хакасии. Год назад арбитражный суд республики признал «Крепость-Абакан» банкротом по иску АО «Газпромбанк». В решении суда указывалось, что требования кредиторов компании, включенные в реестр, составляли тогда 1,67 млрд руб.

Дилерский центр в Абакане был закрыт в 2018 году.

Фото: отчет об оценке имущества ООО «Крепость-Абакан»