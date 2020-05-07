В Хакасии подскочил показатель безработицы

В Республике Хакасия зафиксирован резкий рост числа безработных. Он приходится на период действия различных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Количество жителей региона, зарегистрированных в службе занятости, достигло в Хакасии 8,3 тыс. человек. Еще 1 марта этот показатель не превышал 4,5 тыс. Уровень зарегистрированной безработицы в Хакасии вырос с 1,9% до 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Спросом у работодателей пользуются бухгалтеры, участковые уполномоченные полиции, продавцы продовольственных товаров, водители автомобиля, формовщики железобетонных изделий и конструкций, подсобные и дорожные рабочие, дворники, уборщики служебных помещений, рабочие зеленого хозяйства, электрогазосварщики, трактористы», - рассказала, в свою очередь, о состоянии рынка труда заместитель министра труда и соцзащиты Хакасии Елена Гринько.

По данным выборочного исследования, результаты которого приводит Новосибирскстат, в первом квартале 2020 года уровень безработицы в Хакасии составлял 7,2% (общая численность рабочей силы – 234,5 тыс. человек).

Фото: сайт правительства Республики Хакасия