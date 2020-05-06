Авиарейсы Абакан – Москва планируется возобновить 17 мая

Прямые авиарейсы из Абакана в Москву будут возобновлены 17 мая. Это потребовало от властей Республики Хакасия создания дополнительных обсерваторов для размещения пребывающих из столицы РФ пассажиров.

«Этот вопрос сейчас прорабатывается, рассматриваются все возможные варианты для изоляции людей, отправленных на карантин», - говорится в сообщении регионального правительства по итогам сегодняшнего заседания оперативного штаба.

Согласно сайту абаканского аэропорта, рейсы в Москву осуществляют авиакомпании «Аэрофлот» и S7.

В ходе заседания штаба было отмечено, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Хакасии продолжает расти. Оно уже достигло 340.

По данным республиканских властей, в Хакасии для больных COVID-19 в медицинских учреждениях подготовлено 307 коек. Пока этот коечный фонд загружен примерно наполовину.

Фото: сайт международного аэропорта Абакан