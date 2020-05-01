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Туризмом в Хакасии заинтересовались «Пегас Туристик» и «Анекс Тур»

Главная Экономика
Абакан
14:39 1 Мая 2020
туристы, дороги, достопримечательности
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупные туроператоры «Пегас Туристик» и «Анекс Тур» планирую заняться организацией путешествий в Хакасию. Об этом сообщили в правительстве республики.

«Это первый опыт, и от того, насколько он будет успешным, зависят перспективы туристической отрасли республики. Поэтому ведется серьезная подготовка, в том числе с центрами размещения туристов, транспортным сообщением и придорожной инфраструктурой», - отметили в пресс-службе правительства.

В частности, Хакасия переводит на обслуживание дороги, ведущие к крупнейшим туристическим объектам региона. Всего их 14. Это «Сундуки» (природно-исторический памятник природы в Орджоникидзевском и Ширинском районах), Салбыкский курган (памятник тагарской культуры VII века до н. э. в Усть-Абаканском районе), Бородинская пещера (геологический памятник природы в Боградском районе) и др.

На обслуживание этих дорог республиканские власти готовы направить 20 млн руб.

«Этих средств не хватит для создания полноценных транспортных артерий. Но сделать так, чтобы по ним можно было проехать, вполне достижимая цель», - уточнила пресс-служба республиканского правительства.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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