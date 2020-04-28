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Оборудование обанкроченного рудника в Хакасии перешло новому владельцу

Главная Экономика
Абакан
21:06 28 Апреля 2020
хакасия, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
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Созданное недавно ООО «ГРК «Алатау» приобрело оборудование обанкротившегося ООО «Тейский рудник» в Республике Хакасия.

Имущество, предназначенное для добычи, переработки и реализации железорудного концентрата (всего более 400 наименований), было выставлено на аукцион с первоначальной ценой 126,9 млн руб. Постепенно цена снижалась до появления заявок. В итоге, договор купли-продажи с «ГРК «Алатау» был заключен по цене 51 млн руб., следует из публикации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.  

Как писали Sibnovosti.ru, ООО «Тейский рудник», сменившее несколько владельцев, было признано банкротом по решению арбитражного суда Республика Хакасия в январе 2016 года. Предприятие остановило работу.

«Если быть честным, то я думаю, что как рудник мы его не реанимируем. Там качество руды плохое, и еще есть ряд важных моментов», - заявлял в декабре 2017 года тогда глава Хакасии  Виктор Зимин.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ГРК «Алатау» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было зарегистрировано в марте 2020 года. Его соучредителями в равных долях указаны абаканское ООО «Неруд-Сервис» и Виталий Михеев.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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