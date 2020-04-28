Хакасские депутаты готовят обращение о предоставлении региону 10,5 млрд рублей

В мае верховный совет Хакасии намерен принять обращение к главе российского правительства Михаилу Мишустину, касающееся состояния республиканского бюджета. Парламентарии считают необходимым предоставить региону финансовую помощь.

Решение направить обращение принял президиум республиканского парламента. Объем запрашиваемой поддержки – 10,5 млрд руб.

«Это обусловлено критической ситуацией с исполнением консолидированного бюджета республики. Ввиду того, что собственных доходов республики не хватает для обеспечения даже первоочередных и социально значимых расходных обязательств бюджета», - пояснили в пресс-службе верховного совета.

Первоначально предполагалось обсудить обращение на сессии 24 апреля, но она была сорвана из-за отсутствия кворума. Теперь сессию решено провести до конца мая.

О подготовке обращения правительство Хакасии сообщало в начале февраля этого года. По данным хакасских властей, в 2020 году доходы консолидированного бюджета республики ожидаются в объеме 30,81 млрд руб., а расходы (без учета просроченной кредиторской задолженности) – 37,82 млрд руб.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия