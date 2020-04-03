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ДСУ-7 отремонтирует автомобильный обход Абакана

Главная Экономика
Абакан
15:09 3 Апреля 2020
строительство, дорога, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Автомобильный обход Абакана отремонтируют за два года. Работы выполнит ООО ДСУ-7, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы правительства Республики Хакасия, контракт с компанией, ставшей победителем соответствующего аукциона, подпишут в ближайшее время.

Ремонту подвергнут участок от кольцевой развязки ул. Итыгина до примыкания на микрорайон Молодежный. Его протяженность составляет 2,6 км. Стоимость работ, которые завершатся в 2021 году, составит 546 млн руб.

«В ходе реконструкции подрядчик ликвидирует всю растительность на разделительной полосе автодороги и откосах, полностью заменят асфальтобетонное покрытие дороги, проведут капитальный ремонт моста через реку Ташеба, поставят две новые автобусные остановки, пешеходные переходы и светофоры», - приводит сайт хакасского правительства комментарий министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Василиади.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2019 года Хакасия получила дополнительно 233 млн руб. по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эту сумму власти региона направили Абакану на ремонт ул. Павших Коммунаров и ул. Пушкина.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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