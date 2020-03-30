Хакасским строителям нужен Единый федеральный заказчик для соцобъектов

Верховный совет Республики Хакасия намерен выйти с предложением создать на федеральном уровне Единого заказчика для координации всех действий, связанных со строительством социально-значимых объектов. Авторство инициативы принадлежит СРО «Ассоциация «Строители Хакасии», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строители обратились с инициативой в комитет республиканского парламента по экономической политике, строительству и транспорту.

«Это актуально не только для Хакасии, но и для России в целом, потому что каждое министерство, ведомство, органы местного самоуправления, по большому счету, самостоятельно занимаются строительством социальных объектов, не имея при этом необходимой квалификации. При создании службы Единого заказчика все ключевые вопросы, связанные с подготовкой документации для проектирования, а также осуществления контрольных функций при строительстве объектов по нацпроектам, будут решаться непосредственно с участием компетентных специалистов», - приводит сайт верховного совета комментарий председателя комитета Василия Шулбаева, который поддержал идею.

По данным пресс-службы республиканского парламента, верховный совет подготовит обращение не этот счет в правительство РФ. В верховном совете отмечают, что до конца 2024 года по нацпроектам в Республике Хакасия предстоит освоить около 35 млрд руб. на строительство 13 детсадов, 14 школ и других объектов.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия