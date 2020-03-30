30 марта
Абакан
погода +8 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Хакасским строителям нужен Единый федеральный заказчик для соцобъектов

Главная Экономика
Абакан
17:00 30 Марта 2020
строительство, инициатива, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Верховный совет Республики Хакасия намерен выйти с предложением создать на федеральном уровне Единого заказчика для координации всех действий, связанных со строительством социально-значимых объектов. Авторство инициативы принадлежит СРО «Ассоциация «Строители Хакасии», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строители обратились с инициативой в комитет республиканского парламента по экономической политике, строительству и транспорту.

«Это актуально не только для Хакасии, но и для России в целом, потому что каждое министерство, ведомство, органы местного самоуправления, по большому счету, самостоятельно занимаются строительством социальных объектов, не имея при этом необходимой квалификации. При создании службы Единого заказчика все ключевые вопросы, связанные с подготовкой документации для проектирования, а также осуществления контрольных функций при строительстве объектов по нацпроектам, будут решаться непосредственно с участием компетентных специалистов», - приводит сайт верховного совета комментарий председателя комитета Василия Шулбаева, который поддержал идею.

По данным пресс-службы республиканского парламента, верховный совет подготовит обращение не этот счет в правительство РФ. В верховном совете отмечают, что до конца 2024 года по нацпроектам в Республике Хакасия предстоит освоить около 35 млрд руб. на строительство 13 детсадов, 14 школ и других объектов.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: В Абакане предложили построить спортивный центр

В Абакане предложили построить спортивный центр

19 Февраля 2020 г.
Проект представило минспорта Хакасии
Новости Абакана: Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

5 Февраля 2020 г.
Республика решила обратиться в российский минфин
Новости Абакана: Казначейство проверит финансы Хакасии

Казначейство проверит финансы Хакасии

31 Января 2020 г.
В республике началась масштабная ревизия
Новости Абакана: Хакасия отметилась высоким индексом промпроизводства

Хакасия отметилась высоким индексом промпроизводства

30 Января 2020 г.
Подведены статистические итоги развития промышленности в СФО в 2019 году
Новости Абакана: BMW хакасского постпредства отправился в Барнаул

BMW хакасского постпредства отправился в Барнаул

23 Января 2020 г.
Автопарк сокращают для уменьшения бюджетных расходов
Новости Абакана: В хакасском Черногорске сменят поставщика газа населению

В хакасском Черногорске сменят поставщика газа населению

16 Января 2020 г.
Без газа в городе оказалось десятки домов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Хакасский «мусорный» регоператор намерен заменить бункеры на контейнеры

Хакасский «мусорный» регоператор намерен заменить бункеры на контейнеры

26 Марта 2020 г.
В Аскизский район предполагается поставить 120 контейнеров
Новости Абакана: В Хакасии предложили разрешить регистрировать браки в исторических местах

В Хакасии предложили разрешить регистрировать браки в исторических местах

26 Марта 2020 г.
Верховный совет республики может выступить с такой законодательной инициативой
Новости Абакана: Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

30 Марта 2020 г.
Турист повредил ногу в природном парке «Шушенский бор»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19