В Абакане предложили построить спортивный центр

Министерство спорта Республики Хакасия предложило построить в Абакане спортивный комплекс. Об инициативе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект строительства был представлен на заседании президиума совета развития при главе Хакасии. Он предполагает возведение на ул. Авиаторов универсального спортивного зала «Хакасия» и футбольного поля с беговыми дорожками. Предполагается, что проект может быть реализован в 2022-2023 годах.

«Сегодня советом развития рассматривался вопрос о передаче участка земли. Глава Хакасии поручил минимуществу проработать этот вопрос», - сообщила пресс-служба правительства республики об итогах обсуждения.

В августе прошло года в правительстве региона сообщали о предстоящем начале строительства искусственного футбольного поля рядом со спортивным комплексом «Абакан».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия