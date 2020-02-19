19 февраля
Абакан
погода -3 °C
63.69
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В Абакане предложили построить спортивный центр

Главная Экономика
Абакан
17:16 19 Февраля 2020
стадион, строительство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство спорта Республики Хакасия предложило построить в Абакане спортивный комплекс. Об инициативе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект строительства был представлен на заседании президиума совета развития при главе Хакасии. Он предполагает возведение на ул. Авиаторов универсального спортивного зала «Хакасия» и футбольного поля с беговыми дорожками. Предполагается, что проект может быть реализован в 2022-2023 годах.

«Сегодня советом развития рассматривался вопрос о передаче участка земли. Глава Хакасии поручил минимуществу проработать этот вопрос», - сообщила пресс-служба правительства республики об итогах обсуждения. 

В августе прошло года в правительстве региона сообщали о предстоящем начале строительства искусственного футбольного поля рядом со спортивным комплексом «Абакан».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

5 Февраля 2020 г.
Республика решила обратиться в российский минфин
Новости Абакана: Казначейство проверит финансы Хакасии

Казначейство проверит финансы Хакасии

31 Января 2020 г.
В республике началась масштабная ревизия
Новости Абакана: Хакасия отметилась высоким индексом промпроизводства

Хакасия отметилась высоким индексом промпроизводства

30 Января 2020 г.
Подведены статистические итоги развития промышленности в СФО в 2019 году
Новости Абакана: BMW хакасского постпредства отправился в Барнаул

BMW хакасского постпредства отправился в Барнаул

23 Января 2020 г.
Автопарк сокращают для уменьшения бюджетных расходов
Новости Абакана: В хакасском Черногорске сменят поставщика газа населению

В хакасском Черногорске сменят поставщика газа населению

16 Января 2020 г.
Без газа в городе оказалось десятки домов
Новости Абакана: К Черногорску могут протянуть тепломагистраль от Абаканской ТЭЦ

К Черногорску могут протянуть тепломагистраль от Абаканской ТЭЦ

26 Декабря 2019 г.
СГК готова инвестировать в систему теплоснабжения Хакасии более 3 млрд рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19