Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

Республика Хакасия попросит дополнительную финансовую поддержку у российского правительства. О решении руководства региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 2020 году для обеспечения социальной и финансовой стабильности региону необходима дополнительная помощь из федерального центра в размере 10,5 млрд руб. Эта сумма позволит в полной мере закрыть потребности социальной сферы, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета Хакасии», - приводится пояснение на сайте правительства республики.

По данным хакасских властей, в 2020 году доходы консолидированного бюджета республики ожидаются в объеме 30,81 млрд руб., а расходы (без учета просроченной кредиторской задолженности) – 37,82 млрд руб. На 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность составила 3,58 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце января Казначейство России приступило к проверке финансового состояния Республики Хакасия. Она продлится до 6 марта.

Правительство Хакасии направит просьбу о финансовой поддержке в министерство финансов РФ.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия