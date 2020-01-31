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Казначейство проверит финансы Хакасии

Главная Экономика
Абакан
11:32 31 Января 2020
казна, проверка, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Казначейство России приступило к проверке финансового состояния Республики Хакасия. Она продлится до 6 марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ревизия проводится в целом ряд ведомств. В их числе минфин, минтруд, министерство образования, бюджетно-финансовое управление мэрии Абакана и управление капстроительства.

«Мы надеемся, что приехавшая комиссия отразит объективные причины многолетней несбалансированности бюджета и вытекающей из нее «кредиторки». Хотелось бы, чтобы эксперты казначейства провели анализ доходной и расходной части консолидированного бюджета. В Хакасии сейчас госдолг под 100% (а был 145%). В республике годами арестованы счета. В программе минфина Российской Федерации есть приложение, в котором можно увидеть долю просроченной кредиторской задолженности в расходной части в субъектах. Только у семи российских регионов объем просрочки больше 2%. Среди них – Хакасия с 9,9%», - приводит сайт правительства республики комментарий министра финансов региона Ирины Войновой.

Как писали Sibnovosti.ru, еще в декабре 2018 года новый глава Хакасии Валентин Коновалов посчитал необходимым проверить бюджетную политику команды своего предшественника Виктора Зимина и в связи с этим обратился в Счетную палату РФ. Осенью 2019 года республика выступила инициатором проведения проверки со стороны Казначейства России. В октябре верховный совет Хакасии инициировал кампанию, цель которой – добиться роста финансовой помощи регионам из федерального бюджета.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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