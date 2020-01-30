Хакасия отметилась высоким индексом промпроизводства

Республика Хакасия оказалась лучшим сибирским регионом по темпу роста промышленного производства в 2019 году. О данных статистики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги развития промышленности в регионах Сибирского федерального округа (СФО) подвели в Новосибирскстате. По данным ведомства, в целом в округе рост составил 1,4%. Это на процент меньше, чем в целом в России.

Самый высокий индекс промпроизводства – у Хакасии. Он составил 108,8%. В числе сибирских лидеров также Омская область (103,6%), Новосибирская область и Кузбасс (по 102,4%). У остальных шести регионов СФО показатель ниже среднероссийского, причем в трех зафиксировано падение. В Республике Алтай – на 10,7%, в Иркутской области – на 1,4%, в Республике Тува – на 0,3%.

По итогам 2018 года лучшими в Сибири были Республика Алтай и Красноярский край (106,4%), а также Новосибирская область (105,6%).

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