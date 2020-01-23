BMW хакасского постпредства отправился в Барнаул

Для уменьшения бюджетных расходов Республика Хакасия сокращает автопарк своего постоянного представительства в Москве. О ходе оптимизации сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На аукционе был продан BMW 2010 года, находившийся в технически неисправном состоянии. По данным сайта правительства региона, восстановление автомобиля обошлось бы бюджету в 0,5 млн руб. Владельцем BMW стал участник торгов из Барнаула. Он предложил за лот 319 тыс. руб. Кроме того, еще два автомобиля постпредства передали в республику.

Как сообщали Sibnovosti.ru, год назад было объявлено о том, что министерство спорта, министерство экономического развития и туристский информационный центр Хакасии переезжают из арендованных помещений в здания республиканского правительства. Это должно было сэкономить бюджету региона 12 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия